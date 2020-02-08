Закир Каидов: «Мы должны поднимать интерес молодежи к общественной жизни»

Глава Агульского района Закир Каидов встретился с имамами сельских мечетей. На встрече также присутствовали замглавы района Назим Юсуфов, помощник главы Али Курбанов и имам Агульского района Муса Мусаев.

В начале встречи Закир Каидов поинтересовался у представителей духовенства, какие проблемы социально-экономического характера имеются в селах, а затем перешел к основной теме встречи и спросил их о проблемах, с которыми сталкиваются имамы и прихожане, ведь имамы участвуют в воспитании молодежи, основываясь на ценностях традиционного ислама.

В своем выступлении Закир Каидов заявил о необходимости вовлекать молодежь в общественную жизнь района.

«Мы должны поднимать интерес молодежи к общественной жизни, задействовать молодежь во всех ее сферах. У молодежи должна быть возможность раскрывать свои способности», — сказал глава района.

Вместе с тем глава муниципалитета напомнил, что мероприятия массового характера, проводимые в районе, должны быть согласованы с руководством района, а проводить их следует, соблюдая требования безопасности.

В ходе встречи был затронут вопрос строительства новой мечети в центре района, селе Тпиг. Строительство проводится на средства меценатов и уже согласовано с Муфтиятом Дагестана. Кроме того, глава сообщил о меценатах, изъявивших желание помочь нуждающимся и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Не обошли стороной вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, усиления борьбы с терроризмом, что невозможно без участия духовенства.

Имам района Муса Мусаев отметил необходимость объединиться всем и определить общие пути развития.

«Сегодня крайне важно не столько согласие на словах, сколько согласие в сердцах. Единства не будет никогда, если мы не научимся слушать друг друга, уважать друг друга и будем разделяться на различные секты и направления. Нам необходимо всем вместе обсудить и выработать общую стратегию развития, которая будет основана на общечеловеческих ценностях и на ценностях ислама», – заключил имам района.