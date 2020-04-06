Закир Каидов «Экономика должна работать»

Сегодня, 6 апреля, на очередном аппаратном совещании глава Агульского района Закир Каидов призвал руководителей отключить «режим каникул» и усилить работу над задачами, поставленными во всех сферах с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Он также напомнил о необходимости провести дезинфекцию госучреждений, школ, детсадов и спортзалов, расположенных на территории муниципалитета. Кроме того, дано поручение главам сельских поселений оперативно предоставлять сведения о жителях, прибывших из регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Помимо вышеуказанных тем, Каидов коснулся празднования Дня Победы, переписи населения и предстоящих выборов депутатов. Касательно ранее данного поручения по погашению существующей налоговой задолженности физических лиц глава района попросил поторопиться и предоставить справки до 8 апреля.

О предпринимаемых мерах по недопущению ввоза на территорию района крупного и мелкого рогатого скота с опасными болезнями сообщил начальник ветучастка по Агульскому району Ибрагим Магомедов.

В связи со сложившейся ситуацией глава района напомнил о необходимости выработки механизма электронного документооборота для получения и подачи документов от жителей района в УСЗН и другие учреждения.

Был затронут вопрос, связанный с доставкой стройматериалов, входящих в перечень товаров первой необходимости, на что Закир Каидов напомнил о письме главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова руководителям субъектов РФ не запрещать проезд автотранспорта, осуществляющего перевозку товаров, в том числе и непродовольственных.

«Справки по необходимости гражданам, осуществляющим перевозку грузов, мы будем предоставлять, экономика должна работать. Если мы сейчас все приостановим, что будет? У нас в этом году предполагаются ремонтные работы по водопроводу, строительство скверов. Если мы все эти работы приостановим, что нам делать?» — задался вопросом Каидов.

В этом году в муниципалитете запланирован ряд ремонтных работ, связанных с водообеспечением сел, также строительство скверов в селах Тпиг и Буркихан, пешеходный мост в Тпиге, а также работы по сохранению теплового режима в десяти школах муниципалитета.

После обсуждения текущих вопросов Закир Каидов сообщил о кадровых изменениях в администрации района.

Камиль Мирзоев