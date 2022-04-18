Закир Каидов дал поручения к масштабному проведению празднования Дня Победы в муниципалитете

18 апреля глава Агульского района Закир Каидов провел очередное еженедельное совещание. Об оперативной обстановке в районе главе доложили представители Агульской ЦРБ, ОМВД РД по Агульскому району, ПЧ-35 с. Тпиг, электросетей.

За истекшую неделю по всем службам в районе обстановка стабильная, происшествий нет.

По информации начальника Управления ветеринарии района Ибрагима Магомедова, был затронут вопрос о выявлении в селе Тпиг в частном секторе заболевания бруцеллезом семь голов крупного рогатого скота.

В целях обеспечения стабильности и ликвидации очагов появления бруцеллеза в районе, Закир Каидов поручил главам сельских поселений совместно с ветуправлением оперативно принять неотложные меры по пресечению бесконтрольного завоза в район КРС, строго проконтролировать этот вопрос и провести необходимые мероприятия по локализации этой болезни на территории муниципалитета.

Руководитель района также дал поручения оргкомитету, руководителям учреждений и организаций, главам сел по подготовке и масштабному проведению празднования Дня Победы 9 Мая. Никаких пандемийных ограничений в этом году не будет, так как обстановка с короновирусом повсеместно стабилизировалась.

Будет организовано шествие двух колонн бессмертного полка. Навстречу друг другу выйдут колонны из Тпига и Хутхула к памятнику павшим воинам ВОВ в административном центре района, где продолжатся праздничные мероприятия.

5 мая в районе объявлен общерайонный субботник по благоустройству территорий.

Абдурахман Манафов