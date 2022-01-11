Закир Каидов: “Администрация — это сердце района, оно должно функционировать четко, как часы”

10 января состоялось первое еженедельное аппаратное совещание в новом году под руководством главы Агульского района Закира Каидова.

По традиции были заслушаны доклады об оперативной обстановке в муниципалитете. Так, главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов сообщил о количестве вакцинированных в муниципалитете, что составляет 2121 человек, и отметил улучшение эпидемиологической обстановки в целом по району по сравнению с 2-3 неделями ранее.

Представитель ОМВД по Агульскому району Иса Курбанов и руководитель ПЧ №35 Муса Мусаев также проинформировали главу района об отсутствии во время новогодних каникул каких-либо происшествий, чем глава муниципалитета остался доволен.

Закир Каидов более подробно остановился на теме вакцинации, точнее, на задаче о необходимости к концу текущего месяца охватить население вакцинацией в республике до 60%. В этой связи Закир Каидов напомнил, что для достижения указанного показателя должны быть задействованы все организации и учреждения, и призвал руководителей бюджетных учреждений вести активную работу в данном направлении. “Нет гарантии, что завтра мы не окажемся “в хвосте” по показателям вакцинации. От вашей работы и позиции зависит очень многое. Все условия для этого у нас есть. Эта ответственность не только моя и главврача. Это национальная безопасность, и отстраняться от этой работы не нужно”, — заявил глава района.

Далее Закир Каидов напомнил о прошедшем в конце прошлого месяца прямом эфире в Инстаграм-канале, в ходе которого поступали вопросы, связанные с отсутствием пенсионных выплат, грубого обращения социальных работников и т.д. По этому поводу руководитель муниципалитета напомнил, что все эти и другие жалобы и обращения, поступившие во время общения с жителями Агульского района, будут решены.

Он также отметил, что прямые эфиры проводятся не ради галочки. “Неважно простому человеку, что у нас в кабинетах обсуждается, и какая температура, если мы не решаем задачи и вопросы. И работы у нас много. Зачем мы должны доводить людей до того, что в прямом эфире нам задают вопросы, что пенсии не выплачиваются? Зачем мы должны доводить до того, что социальные работники грубо относятся к тем, кто к ним обращается? Вы задумайтесь над этим. Это такая сфера, может, это последняя пристань для людей”, — выразил свое недовольство Закир Каидов.

В завершение руководитель муниципалитета сообщил о пересмотре в изменениях графика приема граждан и работе самой администрации. “Администрация — это сердце района, оно должно функционировать четко, как часы. Будем стараться, чтобы оно работало как часы. Выполняйте, работайте, добивайтесь, достигайте показателей во всех отношениях. Все возможности и условия у нас есть не хуже, чем у других”, — заключил руководитель Агульского района.

Камиль Мирзоев