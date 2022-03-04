Закир Багаудинов — Народный Герой Дагестана 

На днях в конференц-зале Агульской Центральной районной больницы Заслуженному врачу Республики Дагестан Багаудинову Закиру Зулкаидовичу помощник депутата Народного Собрания РД, корреспондент РГВК Магомед Ахмедов вручил Золотую Звезду и Диплом о награждении его за особые заслуги перед многонациональным народом Дагестана. Присвоение звания «Народный Герой Дагестана» с вручением Золотой Звезды было инициировано региональным фондом «Народное мнение» за вклад в развитие здравоохранения в республике.

С 1992 г., более четверти века, Закир Зулкаидович возглавлял Агульскую ЦРБ. В период его руководства Агульская ЦРБ занимает лидирующие места в республике по безвозмездному донорству, что ежегодно отмечалось приказами Министерства здравоохранения РД, Республиканским Комитетом КК и КП. Агульская ЦРБ награждена грамотами, Почетными Знаками Президиума Республиканского и Российского общества Красного Креста и Почетной медалью имени З.П Соловьева.

Президиумом Общероссийской Общественной Организации Российский Красный Крест Закир Зулкаидович награжден Почетной грамотой «За добросовестную и активную работу во имя служения идеям милосердия и гуманизма».

И поныне, работая в качестве рядового врача райбольницы, Закир Зулкаидович передает свой богатый опыт молодым медикам, пользуется большим авторитетом и уважением у населения Агульского района и коллектива ЦРБ.

Поздравляем Закира Зулкаидовича с этим поистине народным званием и признанием!

Абдурахман Манафов