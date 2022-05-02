Зайнудин Магомедов: «В каждом поколении бывают свои альтернативы, меры, которые должны быть приняты»

Зайнудин Магомедов родился в селе Тпиг Агульского района в 1945 году. Великая Отечественная война завершилась великой Победой, однако до восстановления страны было еще далеко. Жители страны советов в то время испытывали тяготы и лишения, особенно в первые послевоенные годы. Это сказывалось на всех без исключения. И здесь помогало подсобное хозяйство, а также то, что создавалось с помощью ручного труда.

Зайнудин Джалалутдинович родом из простой семьи тружеников. Его мать Зулейхан Магомедова работала в больнице, а отец Джалалутдин в послевоенные годы работал в различных учреждениях и организациях района, в том числе контролером в энергетическом секторе, в колхозе. Они прилагали все усилия, чтобы достойно воспитать своих пятерых детей, которые в свою очередь демонстрировали послушание и уважение к родителям.

Школьные годы Зайнудина Джалалутдиновича прошли в родном селе. Он окончил десять классов Тпигской средней школы. Затем получил среднеспециальное образование в сельскохозяйственном техникуме в городе Махачкала. По окончании техникума продолжил обучение на ветеринарном факультете сельскохозяйственного института в столице республики. Учеба давалась легко, о чем свидетельствует тот факт, что он окончил вуз на красный диплом.

Зайнудин Джалалутдинович создал семью еще во время учебы в вузе. Со своей женой Сахиб они живут в мире и согласии уже много лет. Она работала учительницей в школе села Тпиг. В браке родилось четверо детей.

В богатой трудовой биографии Магомедова Зайнудина Джалалутдиновича есть немало интересных фактов. Работал в райкоме комсомола Агульского района на должности первого секретаря комсомола, а затем в обкоме комсомола. В трудовой биографии заслуживает внимания руководство Агульским районом, которое пришлось на период с 1978 года по 1983 годы.

Работая на руководящих должностях в районе, он старался решать насущные вопросы в целях улучшения общего социально-экономического положения. По его воспоминаниям, во время руководства возникали разные трудности. Один из таких моментов Зайнудин Джалалутдинович комментирует так: «Я начал работать в 1978 году. На тот момент ставился вопрос о выселении нас в пять низменных районов Южного Дагестана. По данному вопросу меня пригласили в Бюро Обкома партии, где я заявил, что, если район переселят, агульцы как народность ассимилируются и потеряют свою самобытность. Меня поддержал первый секретарь обкома Магомедсалам Умаханов, решили сохранить район». Эти и другие сложности имели место в работе, но их разрешение было необходимо в целях дальнейшего развития Агульского района и сохранения самобытности как народность.

Также Зайнудин Магомедов работал на должности председателя Дагпотребсоюза в Махачкале, начальником управления Министерства сельского хозяйства. Однако, вне зависимости от рода деятельности, в работе он придерживался тех принципов, которые способствовали повышению результатов на качественно новый уровень. Кроме того, в бытность руководителем района впервые в своей истории район получил переходящее Красное знамя за успехи в развитии сельского хозяйства и сдачи государству мяса и молока, что являлось одним из главных наградных символов советского периода, ярко демонстрирующим высокие результаты производственной деятельности района.

Алена Магомедова