Общество

Зайнал Салаутдинов: Мы намерены закрыть пробелы, которые образовались с 90-х годов по воспитанию молодого поколения и добиться более высоких результатов

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Об этом заявил первый заместитель министра спорта и физической культуры Дагестана Зайнал Салаутдинов в рамках встречи с премьер-министром Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Он отметил, что ежегодно министерством строится более 30 объектов спорта, за последние 3-4 года построено более 100 футбольных полей.

«Для кого мы это все строим? Конечно, для детей и для подрастающего поколения. Традиции, обычаи, ценности.. идеологическое духовно-нравственное воспитание – сегодня важнее всей работы, которая у нас есть в министерстве. Поэтому сегодня быть достойным гражданином своей республики важнее, чем быть олимпийским чемпионом», — сказал Зайнал Салаутдинов.

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