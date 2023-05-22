Зайнаб Махаева: «Спасибо зрителям за теплый прием!»

Одна из ярких представительниц дагестанского вокального искусства, народная артистка республики, обладательница премии «Голос Кавказа» Зайнаб Махаева и юные танцовщицы из Дагестана выступили на московском фестивале, приуроченном к празднованию 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Махаева поделилась впечатлениями: «Фестиваль был посвящен 100-летию со дня рождения великого сына аварского и дагестанского народов, который на весь мир прославил и Россию и нашу республику — народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Праздник был организован на высшем уровне. Я достаточно часто участвую в подобных мероприятиях, как в Дагестане, так и за его пределами и хочу отметить: организаторы сделали все, чтобы фестиваль запомнился. Спасибо всем, кто готовил этот праздник за высокопрофессиональный подход к работе. И, конечно же, большое спасибо всем зрителям, тепло встретившим нас. Не только я, но и остальные члены дагестанской делегации в восторге. А от себя могу добавить, что и в дальнейшем с удовольствием буду сотрудничать и делать все от меня зависящее, чтобы как можно ярче и интереснее представлять нашу самобытную, неповторимую культуру и искусство», — отметила она.

Источник: Мирмол