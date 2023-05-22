Зайнаб Ахмедова: «Все получили колоссальное удовольствие от мероприятия, будем ждать новых встреч!»

Мастер народных промыслов Зайнаб Ахмедова в составе многочисленной дагестанской делегации также приняла участие в фестивале «Мой Дагестан. Наш Расул».

Ремесленница рассказала о том, какое впечатление произвел на нее этот форум. «21 мая, благодаря Постоянному представительству Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации в Москве состоялось грандиозное мероприятие, посвященное 100- летию великого поэта Расула Гамзатова. Нашу республику представили дагестанские артисты, певцы, танцевальные ансамбли, представители народных ремесел и умельцы с изделиями ручной работы.

Гостям также была представлена национальная кухня нашей республики. Проводились различные мастер-классы по ковроткачеству, гончарному мастерству, чеканке. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить организаторов за проведение такого праздничного фестиваля на высочайшем уровне, за возможность познакомить жителей Москвы с традициями, обычаями и колоритом родного края! Мой стенд с представленными изделиями ручной росписи в дагестанской ковровой тематике пользовался большим интересом среди гостей фестиваля. Все получили колоссальное удовольствие от мероприятия, будем с нетерпением ждать новых встреч!», — поделилась она.

Источник: Мирмол