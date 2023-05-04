Зайдин Джамбулатов: речь идет о беспрецедентных финансовых вливаниях в инфраструктуру, бизнес, АПК и туризм

Ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов прокомментировал итоги Кавказской инвестиционной выставки.

«Состоявшийся инвестиционный форум в Минводах настраивает на позитивный фон. Приезд на выставку команды Михаила Ковальчука, встреча главы Дагестана с председателем правительства России — все это факторы роста экономики страны в целом во взаимодействии с потенциалом нашей республики.

Очевидно масштабное переформатирование экономической политики и стратегии, с учетом предстоящих инвестиционных и проектных решений. Речь идет о беспрецедентных финансовых вливаниях в инфраструктуру, в малый и средний бизнес, в сельское хозяйство и в отрасли гостеприимства.

Как известно, премьер Мишустин поддержал проектные предложения главы республики. Фактически можно говорить об осмыслении новой роли Дагестана в экономике страны, включая реализацию его внешнеторгового потенциала. Дагестан становится активным участником не только межрегиональной экономики, но и важнейшим логистическим центром для десятков стран мира», — сказал Зайдин Джамбулатов.

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