Зайдин Джамбулатов рассказал о достижениях Аграрного университета

В пресс-клубе «Дагестанской правды» обсудили работу Аграрного университета. Ректор вуза Зайдин Джамбулатов рассказал о деятельности университета, отдельно отметив то, какую продукцию производят на базе вуза. Он отметил, что технологи практикуются за границей и привозят оттуда лучшие традиции, в том числе и сыроварения.

Джамбулатов подчеркнул, что сельское хозяйство – это не профессия, это образ жизни.

В Аграрном университете студенты обучаются на семи факультетах, есть женское общежитие и вовремя выплачивается стипендия.