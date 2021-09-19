Зайдин Джамбулатов: Нам не нужны популистские речи. Нам нужны дела

Ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов поделился своими впечателениями о выборном процессе в Дагестане:

– Я проголосовал сам и поинтересовался наблюдениями своих коллег по вузу, которые находились на других участках. Общее впечатление: люди активно пошли на выборы. Это расходится с расхожими критическими стереотипами: мол, всё решается вбросами, “каруселями” и прочими подобными технологиями.

В реальности мы видим обратное: люди пошли на выборы, которые при этом защищены от разных способов повлиять на них. К примеру, видеокамеры на участках – это возможность наблюдать в прямом эфире за ходом голосования. Избиратели могут решать сами, прийти ли им физически на избирательный участок или воспользоваться возможностью мобильного голосования. А работа центра общественного наблюдения за выборами также способствует их большей прозрачности.

И еще. Не называя конкретных партий и фамилий, не ведя агитации, отмечу, каким прагматично-целесообразным выглядит список проходных кандидатов от нашей республики в Госдуму. Это люди, которые могут быть реально полезны республике, дагестанцам – своими знаниями, опытом, возможностями, и т.д.

Во всяком случае, по большинству кандидатов у меня именно такое ощущение.

Нам не нужны популистские речи. Нам нужны дела.