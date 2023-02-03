Заира Пахрудинова провела мавлид в зоне СВО

Учительница Аргванинской средней школы Гумбетовского района Заира Пахрудинова, которая поехала преподавать русский язык и литературу в школу Мелитополя, в зону специальной военной операции, приняла гостей из Дагестана и воинов СВО, провела мавлид.

Инициатором мавлида выступил имам города Кизляра Шамиль Зурпуканов. Руководителем дагестанской делегации, прибывшей на территорию СВО, является помощник Главы РД Магомед Гаджимагомедов.

В богоугодном мероприятии также приняли участие народный артист Дагестана Магомедтамир Синдиков и другие деятели.

Отметим, что Заира Пахрудинова награждена Минобрнауки РД почетным знаком «Отличник образования РД», а также удостоена общественной награды за любовь к Родине и укрепление дружбы между народами.