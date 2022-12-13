Заира Пахрудинова: «После себя всегда надо оставлять что-то хорошее»

Делегация из Дагестана встретилась с дагестанским учителем, которая приехала преподавать детям Запорожской области. Заира Пахрудинова ведет у школьников Мелитополя русский язык и литературу. Преподаватель приехала из селения Агвани Гумбетовского района. Многие ее родственники и ученики не знали о решении женщины уехать из Дагестана, но ее поддержала мать, которой Пахрудинова выражает благодарность: «Она дала мне толчок, сказав: если ты считаешь это зовом своей души, то езжай». Учитель призналась, что решение приехать сюда связано с тем, что она хотела оставить после себя след: «Как говорил мой покойный отец, после себя всегда надо оставлять что-то хорошее. И я думаю, что я это сделала». Контракт Заиры Пахрудиновой заканчивается в июне 2023 года и она не скрывает, что ей будет трудно расставаться с детьми, к которым она привыкла.

Источник: Мирмол