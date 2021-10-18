Загра Абдулаева: «Сергей Меликов обозначил цель – повышение уровня жизни в Дагестане»

Председатель Совета женщин Гумбетовского района, общественный деятель Загра Абдулаева прокомментировала избрание Сергея Меликова подавляющим большинством голосов депутатов парламентом республики Главой Дагестана.

«Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в адрес Сергея Алимовича Меликова в связи с его избранием Главой Дагестана. Сергей Меликов обозначил цель – повышение уровня жизни в Дагестане.

Большое внимание Сергей Алимович уделяет вопросам сферы образования. Совместно с Минобороны РФ в Дагестане реализуются проекты по строительству садиков и школ. Желаю Главе Дагестана успехов в работе и воплощения в жизнь востребованных народом проектов», – говорится в обращении Загры Абдулаевой.