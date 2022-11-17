Загра Абдулаева: «Призывники не примут участие в СВО»

Председатель Совета женщин Гумбетовского района Загра Абдулаева прокомментировала прохождение ежегодной осенней призывной кампании.

«1 ноября 2022 года в нашей стране началась плановая осенняя призывная кампания. В связи с тем, что на Украине проходит специальная военная операция, матерей беспокоит вопрос отправки сыновей на СВО. Хочу отметить, что Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что срочники не будут участвовать в военной операции на Украине. Призывники не примут участие в СВО», – отметила Загра Абдулаева.