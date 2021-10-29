Заговор ли вакцинация?

С самого начала пандемии и первых новостях о существовании COVID-19 люди начали распространять слухи о том, что никакой болезни не существует, что это всемирный заговор. Во всех соцсетях можно было прочитать призывы против вакцинации, а мессенджерах шла рассылка о том, что коронавируса не существует. Но тем не менее, люди умирали. Болезнь «заходила в гости» в каждую семью унося с собой жизни пожилых и не только людей.

Погибали и врачи, которые вначале не понимали, как лечить и как помочь оказавшимся в беде людям. Но ничто не стало примером для многих. Те же люди, которые призывали не верить опасному вирусу, стали антипрививочниками. Но каждый из них, кто встретился лицом к лицу с вирусом понимают, что надо прививаться, надо защитить себя и своих близких. О своем случае, когда из-за неверия он потерял отца, рассказал нам Казбек Камбулатов.

По его словам, вначале присутствовало недоверие, поскольку это была, на мой взгляд, раздутая информация по всем каналам, по всем социальным сетям: о масках, о режимах. В то же время, говорит Казбек, отец ходил на работу, информировал нас. «Казбек, вот такая ситуация — в больнице освободили такое-то отделение для Covid-больных, столько-то коек освободили».

«До последнего я сам был в неверии, потому что мне казалось, что это какая-то политическая игра. Но отец сам периодически работал. Даже на тот момент, когда отец говорил, что люди поступают, мне казалось, что это чья-то игра. Даже на тот момент, когда отец говорил, что люди поступают, мне казалось, что это чья-то игра. Изначально никто не думал, что болеет. Вся наша семья стала температурить. В лёгкой форме поначалу всё происходило», — рассказывает Казбек.

На самом деле, людям было легче не верить, тем более, когда в народе началось массовое отрицание, даже приводились, якобы, достоверные факты. Но со временем ситуация стала еще хуже. Количество заболевших резко возросло. Медицина уже практически не справлялась с пандемий. Вся система здравоохранения работала на износ.

По словам Казбека, его отец несмотря его просьбы и уговоры, продолжал работать.

«Под утро его начало знобить, температура была высокая, и мы решили, что нельзя тянуть время, поехали в больницу. Не хватало медперсонала, и моя мама, будучи медсестрой в детской реанимации, попросилась зайти в красную зону, чтобы смотреть за отцом. Не попрощаться с отцом я не могу. Подошёл к нему, он был уже немного в бессознательном состоянии. Лежал, подключенный к аппарату, всё за него дышало. Я знал, что он меня слышит, но видеть и разговаривать со мной уже не мог. Я читал Коран ему на ухо. Подошёл реаниматолог и сказал отойти, чтобы сделать укол в грудную клетку. Отец ушёл в этот момент. Это была очень скоропостижная смерть, мы не ожидали. Врач мне сказал, что за полтора суток дежурства смерть отца была семнадцатой», — завершил свой рассказ Казбек.

Многие, читая слова Казбека вспоминают о себе и своих призывах. И мало кто из нас дает себе отчет в том, что такими действиями мы отговариваем тех, кто задумывается о вакцинации – единственном способе защиты от коронавирусной инфекции на сегодняшний день.

Источник: ЦУР