Загирбек Селимов: «Наш народ не остается в стороне, что мы и доказываем делами»

В начале учебного года 14 педагогов из Дагестана по программе оказания помощи освобожденным территориям отправились работать в зону СВО. В их числе и Загирбек Селимов, который прибыл в Мелитополь из города Дагестанские Огни. На родине он работал директором Аргванинской школы в Гумбетовском районе. В Мелитополе Селимов занимает должность заместителя директора в школе № 15 и преподает русский язык. Говоря о том, почему он решил приехать и обучать здесь детей, Селимов признается, что решение было спонтанным: «Изначально у меня не было каких-то задумок, я просто хотел посмотреть, поменять обстановку, поработать». Но теперь учитель не жалеет о принятом решении и говорит, что если бы ему снова предложили приехать в Мелитополь преподавать, то он бы согласился. 1 июня у Селимова заканчивается контракт и он возвращается на родину в Дагестан, но не исключает вероятности, что вернется снова. «Наш народ не остается в стороне, что мы и доказываем делами, подвигами наших ребят на передовой. Мы гордимся ими и вносим нашу лепту в тылу», — сказал он. Добавим, что беседа с учителем прошла в рамках поездки дагестанской делегации в Запорожскую область, которая состоялась по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова и приурочена к Году образования в РД.

Источник: Мирмол