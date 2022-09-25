Зафиксирована активизация ботов, работающих в социальных сетях на аудиторию Северного Кавказа

«Более 70 тысяч прозападных бот-аккаунтов активизировались на Северном Кавказе. После первого дня объявления частичной мобилизации мы фиксируем резкое увеличение количества «активных» аккаунтов, занимающихся формированием деструктивных настроений.

Проукраинские боты буквально завалили все комментарии под популярными постами разных общественных и политических деятелей. Схожее мы наблюдали в период начала СВО». Прошу своих земляков не вестись на «диалоги в сети с неизвестными лицами», — предостерег депутат ГД РФ Султан Хамзаев.

Депутат пояснил, что основной задачей провокаторов является раскачивание деструктивных настроений, травля по национальному фактору и унижение чести и достоинства граждан России.

”Методы западных спецслужб учитывают ментальные особенности аудитории, ключевые слова и стилистику общения. Однако подобные бот-аккаунты совершают типичные ошибки при развитии дискуссии, предпочитая использовать шаблоны».

Штаб депутата уже подготовил обращение в ФСБ России с просьбой провести тщательную проверку с фиксацией и пресечением деятельности информационных деструктивных групп в соцсетях.