Общество

Задолженность за газ 3 семей мобилизованных граждан на сумму 130 тыс. рублей погашена в Новолакском районе

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Власти Новолакского района продолжают оказывать ряд мер поддержки мобилизованным и их семьям. И, несмотря на то, что погасить долги за коммунальные услуги и вовсе не просят семьи мобилизованных, обязательства по погашению долгов взял на себя исполняющий обязанности главы муниципалитета Сулейман Рамазанов.

Так, по его поручению заместители Султан Хамзатов и Рустам Сулейманов вручили официально оригиналы платежных квитанций.

Напомним, ранее также была погашена задолженность за газ 4 семей на сумму 150 тыс. рублей.

В свою очередь, члены семей мобилизованных поблагодарили руководство района за оказываемую им помощь и поддержку в столь сложное для многих время.

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