Зачем в регионах объявляют режим ЧС из-за беженцев. Вызов для губернаторов

В связи с эвакуацией мирного населения ДНР и ЛНР в Россию региональные власти организуют на своей территории пункты временного размещения беженцев. В приграничных регионах РФ введен режим чрезвычайной ситуации. По информации ВРИО главы МЧС России Александра Чуприяна, в страну уже прибыла 61 тысяча беженцев. О том, зачем вводить режим ЧС и как это повлияет на ситуацию в регионах, в материале – «ФедералПресс».

Около 70 тысяч человек из ДНР и ЛНР эвакуированы в Ростовскую область. О готовности принять у себя беженцев также заявили представители Ульяновской, Воронежской, Пензенской областей и республики Крым. В регионах, куда направят жителей народных республик, власти ввели режим ЧС.

«Решение ввести чрезвычайное положение в регионах – из-за того, что размещение беженцев требует регулярного взаимодействия с МЧС. Введение режима ЧС создает правовую основу для таких взаимодействий. Нельзя просто так взять и привести к себе людей. Это совершенно не связано с какими-либо ограничениями для жителей этих областей. Это только для приема беженцев», – объясняет введение режима политолог Марат Баширов.

Он отмечает, что часть прибывших жителей ДНР будет размещена в специально организованных для этого пунктах, еще часть отправится к родственникам. Регионы, которые готовы принимать беженцев у себя, в настоящий момент готовят необходимую инфраструктуру. Средства на оборудование ПВР (пункт временного размещения) губернаторам будут выделены из федерального бюджета. На сегодняшний день известно, что Правительство России уже выделило МЧС 5 миллиардов рублей для предоставления финансовой помощи властям Ростовской области на выплаты 10 тысяч рублей эвакуируемым в регион жителям Донбасса.

«Все меры, создаваемые для жителей Донбасса, безусловно, обоснованы. Помимо обеспечения жизнедеятельности достаточно большого числа населения, речь идет о безопасности. С беженцами могут проникнуть украинские диверсанты, мы не должны забывать, что не все будут довольны, могут быть трения с местным населением. Все это заставляет нас быть осторожными и выполнять все юридические моменты», – говорит политолог Павел Данилин.

В свою очередь политолог Баширов добавляет, в регионах, принимающих беженцев, не должно возникнуть социальной напряженности среди населения, так как на содержание прибывших тратятся не региональные, а федеральные средства.

Политтехнолог Алексей Рощин, наоборот, уверен, что из-за беженцев в принимающих регионах могут начаться конфликты. Рощин связывает их с повышенной укомплектованностью школ и детских садов, которую спровоцируют приезжие.

«Произойдет излишнее давление на рынок труда, уменьшатся социальные выплаты, местным жителям это не понравится. К тому же и сами прибывшие зачастую не могут быстро адаптироваться, у них кто-то займется спекуляцией, кто-то будет за жизненное пространство бороться, банды сколачивать», – считает политтехнолог.

Рощин предполагает, что свое недовольство местные жители будут высказывать на уровне городских и региональных властей, однако на рейтинге тех же губернаторов это не скажется. Причиной тому отмена прямых выборов глав субъектов.

«Безусловно, все шишки за размещение беженцев будут принимать на себя губернаторы областей. Им придется изворачиваться, все-таки у нас есть опыт 2014 года, когда была большая война миграции и все зависит от того, насколько они смогут принять ситуацию. Отмечу, что на долгосрочную перспективу уплотнение регионов беженцами может отразиться позитивно, так как со временем поспособствует росту экономики в регионах», – считает Рощин.

Политолог Данилин заключает, ситуация с прибытием беженцев выходит за рамки обычной электоральной политики, так как речь идет об обеспечении жизни и безопасности миллиона российских сограждан, что меняет подход государства к общественному мнению. Он также прогнозирует, что введение режима ЧС может распространиться на регионы Дальнего Востока и Урала.

Как ранее писал «ФедералПресс», Россия начала эвакуацию мирного населения из ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на Донбассе. Вывоз жителей начался в пятницу, 19 февраля. Планируется, что в Россию прибудут до 700 тысяч человек. Для поддержки беженцев российские власти выделяют каждому прибывшему по 10 тысяч рублей и выдают бесплатные сим-карты.

Источник: https://fedpress.ru/article/2947024