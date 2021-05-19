Забота о тех, кто отстоял свободу и независимость Отчизны, — очень важное решение Меликова

Это очень даже важное, нужное, социально и морально значимое решение врио главы региона Сергея Меликова. Ветеранов Великой Отечественной войны в Дагестане осталось очень мало. Им и их семьям нужно оказывать всесторонние меры поддержки со стороны государства. И важна тут не только материальная сторона поддержки ветеранов, но и морально-воспитательная.

И правильно ставит Глава РД вопрос, когда говорит: «Почему у нас до сих пор не получают достаточную поддержку многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, почему ветераны войны до мая этого года получали две тысячи в месяц? Я сейчас дал поручение, чтобы с июня этого года им выплачивалось по 20 тысяч рублей».

Пусть весь Дагестан, подрастающее поколение, их дети, внуки и правнуки видят заботу Родины о тех, кто в суровые годы для страны встал на ее защиту и отстоял свободу и независимость Отчизны.

Справка

По поручению Сергея Меликова в 10 раз будут увеличены пособия для ветеранов.

«Это инициатива Председателя Правительства Дагестана, которую я поддержал. Это тоже определенное воспитание на личном примере», – сказал Меликов на совместном заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Дагестана.

Врио Главы РД Сергей Меликов поручил с июля текущего года ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Дагестане увеличить до 20 тысяч рублей. Об этом руководитель региона заявил в ходе заседания Антитеррористической комиссии в РД.

В настоящее время ветераны ежемесячно получают 2 тысячи рублей. Таким образом, размер выплат планируется увеличить в 10 раз. По словам Сергея Меликова, это определенное воспитание на примере. Соответствующий законопроект будет рассмотрен завтра на сессии Народного Собрания РД.

Абдурахман Манафов, заместитель гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»