Забота о своем здоровье и о здоровье окружающих – наша прямая обязанность

Массовая вакцинация населения набирает темпы. Ни для кого не секрет, что своевременная вакцинация от коронавируса позволит защитить себя и окружающих от опасности COVID-19. Прививка – это не только проявление заботы о здоровье, но и демонстрация активной гражданской позиции, которая должна стать мотивационным примером для других.

Ежедневно врачи, стараясь обезопасить себя и пациентов, призывают население принимать активное участие в прививочной кампании, и на своем примере демонстрируют важность и необходимость своевременной процедуры антиковидной иммунизации.



Последовав призыву врачей, работник досугового центра Ибрагимова Эльмира Рамазановна решила пройти своевременную иммунизацию от COVID-19 и защитить тем самым себя от коронавируса.



— Добрый день, Эльмира Рамазановна. Как вы приняли решение вакцинироваться?



— Быть внимательной к своему здоровью и ко всем окружающим меня обязывает моя профессия. По роду своей деятельности я человек творческий и активно взаимодействую с людьми. Забота о своем здоровье и здоровье окружающих – моя прямая обязанность. Я, как человек с активной гражданской позицией, всегда слежу за тем, что происходит в нашей стране. За ситуацией с коронавирусом я следила особенно внимательно, потому что это касается не только России, но и всего мира. Соответственно, к вопросу иммунизации я отнеслась как к наиболее действенному методу защиты от COVID-19.



— Каково было ваше состояние после вакцинации?



— В первый день после прививки я испытала легкое недомогание, которое быстро прошло. Но для меня главным фактором здесь является тот факт, что прививка позволит моему организму набрать необходимое количество антител, которые станут иммунной защитой для моего организма от опасности вируса.

Естественно, в силу того, что все люди разные, поэтому процессы в организме могут протекать по-разному после вакцинации. Я думаю, что эти незначительные недомогания не должны вас останавливать перед необходимостью сделать прививку.

Батитай Габибулаева