Забота о семьях участников СВО — приоритетная задача властей Хасавюрта

Депутат городского Собрания Марат Даибов совместно со специалистом Управления культуры, спорта и молодежной политики Фатимой Керимовой и волонтером муниципального штаба #МыВместе, в очередной раз, навестили семьи участников спецоперации.

Данная работа инициирована главой Хасавюрта Корголи Корголиевым, который поручил и порекомендовал представителям городской власти оказывать всестороннюю помощь и поддержку семьям, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции для выполнения задач, поставленных Президентом России.

Депутат передал семьям продуктовые наборы первой необходимости, поинтересовался текущим положением дел и взял на контроль беспокоящие их вопросы.