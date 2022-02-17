За сутки показатель вакцинации в Агульском районе увеличился на 1%

Если говорить о ситуации в муниципалитете по вакцинации, то можно отметить, что в сводной таблице по республике (не похвастаешься) вакцинировано всего чуть более 66% населения. Если не учесть города, в которых огромное количество граждан, подлежащих вакцинации, Агульский район расположился на 7 строчке таблицы с конца. Если муниципалитеты-аутсайдеры более серьезно отнесутся к иммунизации, то наш район может оказаться в аутсайдерах и очень неприятно будет выслушивать критику в свой адрес. Стараться добиваться высоких результатов, в том числе и по вакцинации должны мы все. От каждого жителя муниципалитета зависит благополучие района, в том числе и здоровье нации.

Камиль Мирзоев