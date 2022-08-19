Антитеррор

За противодействие терроризму: определены победители антитеррористического конкурса среди СМИ

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Конференц-зал Миннацца сегодня чествовал активных представителей СМИ, которые внесли вклад в антитеррористическую деятельность. Руководитель ведомства Энрик Муслимов вручил победителям различных номинаций дипломы и денежные премии.

Конкурс проходил в следующих номинациях: «Лучшая телевизионная передача», «Лучшая радио-передача», «Лучший видеоролик», «Лучшая публикация в республиканских печатных СМИ», «Лучшая публикация в сети Интернет».

Участие в конкурсе приняли как представители официальных СМИ, так и блогеры.

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