За прошлые сутки в Агульском районе вакцинацию прошли 15 человек

На сегодняшний день в Агульском районе цифра привитых от коронавирусной инфенкции составляет 3185 человек, что равно 65,43%. Разумеется, эти показатели недостаточны и темпы вакцинации также упали по сравнению с предыдущими периодами. Это еще объясняется и тем, что для 100% результата необходимо иммунизировать еще 1683 человека.

Если говорить о ситуации в муниципалитете, то ее можно отметить как стабильную. В «красной зоне» Агульской ЦРБ развернуто 10 коек, 4 из которых свободные.

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