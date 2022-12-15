За прошедший год в реестре госимущества дополнительно учтено более 10 тысяч объектов учета

«Право собственности зарегистрировано на 369 объектов недвижимости, это объекты, которыми на протяжении многих лет пользуются государственные учреждения и предприятия. По разным причинам права собственности республики зарегистрировано не было», — рассказал Заур Эминов.

(По его словам, именно это и не позволяло организовать эффективное использование данного имущества, проводить процедуры приватизации.) Также путем списания было исключено 26 объектов незавершенного строительства. Внесено в реестр более 10 тысяч объектов учёта.