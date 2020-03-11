За правонарушения в миграционной сфере будут спрашивать строже

Координационное совещание прошло в Правительстве республики с участием Владимира Васильева. Речь шла о недопущении вовлечения мигрантов в криминал.

В 2019 году в Дагестан приехали 617 тысяч иностранцев, это на 200 тысяч больше, чем в прежние годы. Количество преступлений с участием мигрантов снижается. В 2019 году зафиксировано 236 случаев. Владимир Васильев отметил, что при увеличившемся потоке мигрантов – это хороший показатель.

По словам министра внутренних дел Абдурашида Магомедова, иностранные граждане, которые соблюдают закон Российской Федерации, не испытывают препонов и не ущемляются в правах.

Миннац республики проводит работу по культурной адаптации иностранцев. 4 общественные организации на эти цели получили Грант Главы республики