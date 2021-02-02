За последнюю неделю в Дагестане вакцинировались около 900 человек

В Дагестане около 900 человек сделали прививку от коронавируса за последнюю неделю. Общее количество привитых людей составляет 1717. Такие данные приводит Минздрав РД. В регионе, по словам министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По ее словам, на третьей неделе декабря отмечался всплеск заболеваемости, в эти дни регистрировали порядка 298 госпитализаций в сутки. За последнюю же неделю в среднем регистрировалось 168 госпитализаций. Это позволило сократить количество перепрофилированных коек и вернуть 1039 коек к обычному режиму работы. Ранее в республику поступило более 8 тысячи доз вакцины, до конца февраля планируется поставка еще 94 тысяч доз. Минздрав уже готов принять препарат с соблюдением всех правил хранения и транспортировки. Напомним, что в Дагестане развернуто 54 пункта вакцинации и в ближайшее время их количество планируется довести до 60. Кроме того, к работе подключились и 10 выездных бригад вакцинации, которые выезжают в организованные коллективы для проведения иммунизации, а также будут ездить по районам.

Источник: http://mirmol.ru/zdorove/za-poslednjuju-nedelju-v-dagestane-vakcinirovalis-okolo-900-chelovek/