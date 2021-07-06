За последние сутки в Дагестане госпитализировано 468 больных с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус

В течение последних суток в Дагестане прошли госпитализацию 468 больных с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Таким образом достигнут максимум с начала текущего года. Количество подтвержденных лабораторно случаев также увеличилось и достигло 168 за прошедшие сутки. С 1 по 6 июля зафиксировано 99 смертей по причине инфицирования COVID-19.

Нередко тяжелое течение заболевания встречается в относительно молодом возрасте – до 40 лет. Число тяжело больных в больницах составляет 30 процентов. Минздрав призывает соблюдать меры профилактики: соблюдать дистанцию, избегать мест массового скопления людей, надевать маску в общественных местах, обрабатывать руки антисептическими средствами и пройти вакцинацию.

В Дагестане работают 86 стационарных и 47 мобильных пунктов вакцинации. Для получения прививки от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.