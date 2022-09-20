За ночь врачи Дербентской ЦГБ вывели из тяжелого состояния 3 пациентов с отравлением газом

Минувшей ночью в Дербентскую ЦГБ по скорой были госпитализированы 13 пациентов, в том числе 4 детей от 15 до 17 лет, с отравлением предположительно угарным газом, ещё 4-м помощь была оказана амбулаторно.

Все пострадавшие долгое время находились в закрытом помещении кафе, после стали отмечать симптомы слабости, оглушения, затруднения дыхания. Из 13 госпитализированных 3 взрослых в тяжелом состоянии были сразу направлены на интенсивную терапию в отд-е реанимации. На утро, благодаря усилиям медиков, их состояние улучшилось, были переведены из реанимации в отделение.

Специалисты больницы были на постоянной консультативной связи с экспертами Минздрава РД. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, состояние всех с улучшением.

В связи с началом холодного сезона, когда, чаще встречаются случаи отравления угарным газом, Минздрав РД рекомендует прислушаться к специалистам Дагестанской службы медицины катастроф.