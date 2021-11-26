За нарушение закона о QR-кодах грозит уголовная ответственность

Сертификат о вакцинации нельзя подделывать. За фальсификацию официального грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Отвечать придется не только продавцам фальшивки, но и покупателям.

За организацию продажи поддельных документов могут посадить в тюрьму или назначить принудительные работы на срок до двух лет — это предусматривает статья 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В Дагестане по подозрению в получении взятки задержали врачей и медсестер в нескольких районных больницах.