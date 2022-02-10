За количеством препаратов от коронавируса в России будет вестись ежедневный мониторинг

Центр развития перспективных технологий каждый день будет предоставлять в Росздравнадзор отчеты об обороте и запасах препаратов и вакцин.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет ежедневно отслеживать запасы препаратов от коронавирусной инфекции, предоставляя соответствующий отчет в Росздравнадзор. Об этом в четверг сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ по итогам совещания оперативной рабочей группы правительства.

По данным издания, ЦРПТ по поручению правительства каждый день будет предоставлять в Росздравнадзор отчеты об обороте и запасах препаратов и вакцин от коронавируса. Контроль будет осуществляться как на уровне субъектов РФ, так и в отдельных медорганизациях. В частности, будет фиксироваться расход препаратов за сутки, оставшийся объем, динамика их использования, а также количество списанных лекарств с учетом различных типов срока годности.

В ЦРПТ «Коммерсанту» уточнили, что на данный момент в системе маркировки зарегистрировано почти 90 тыс. участников. «Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн», — цитирует по пресс-службе газета слова замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

В пресс-службе Минздрава изданию подтвердили факт принятия решения о сборе отчетности.

Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что оперативная рабочая группа по вопросам, связанным с распространением омикрон-штамма коронавируса, будет в режиме реального времени оценивать ситуацию с ковидом в России. «Так, оценка развития эпидемиологической ситуации, анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будет проводиться на основе сведений Роспотребнадзора», — пояснили в правительстве. Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развертыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники.

Источник: ТАСС