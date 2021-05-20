Общество

За год в Дагестане оказано более 915 тысяч электронных госуслуг

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Абдулпатах Амирханов обсудил на заседании Правительства РД вопросы электронного межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас на Едином портале госуслуг, где зарегистрировано порядка 3 миллионов человек, граждане могут воспользоваться 32 региональными услугами.

Врио министра цифрового развития республики Тамерлан Буганов сообщил о разработке Регионального портала государственных и муниципальных услуг, где граждане смогут массово пользоваться услугами в электронном формате. На разработку РГПУ предусмотрено порядка 10 миллионов рублей.

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