За год в Дагестане оказано более 915 тысяч электронных госуслуг

Абдулпатах Амирханов обсудил на заседании Правительства РД вопросы электронного межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сейчас на Едином портале госуслуг, где зарегистрировано порядка 3 миллионов человек, граждане могут воспользоваться 32 региональными услугами.

Врио министра цифрового развития республики Тамерлан Буганов сообщил о разработке Регионального портала государственных и муниципальных услуг, где граждане смогут массово пользоваться услугами в электронном формате. На разработку РГПУ предусмотрено порядка 10 миллионов рублей.