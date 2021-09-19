За два дня в Дагестане на выборах проголосовали 49,9% избирателей

По состоянию на 20:00 часов 18 сентября проголосовали 49,9% избирателей, включенных в списки для голосования.

Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На входе в помещение для голосования каждому избирателю измеряется температура бесконтактным способом, вручается набор средств индивидуальной защиты (разовые перчатки, маска) и ручка.

Работа видеокамер на участках и видеофиксация продолжается в круглосуточном режиме. Ведется непрерывная звуко- и видеозапись. Доступ к трансляции изображения есть у всех кандидатов и партий, участвующих в выборах в Республике Дагестан, а также у наблюдателей.

Сегодня, 19 сентября, голосование продолжилось с 8.00 часов утра, участки будут открыты для избирателей до 20.00 часов. При себе избирателю необходимо иметь паспорт.