За десять дней с момента начала Всероссийской переписи населения в Дагестане переписано более миллиона человек

Уже десять дней по всей стране длится Всероссийская перепись населения. За этот период в Дагестане переписано более одного миллиона человек. При этом тринадцать муниципалитетов республики перешагнули показатель в пятьдесят процентов. Наиболее низкие показатели переписи среди муниципалитетов показывает Хасавюрт и Кизилюрт. Здесь переписано только тринадцать процентов населения. По словам руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан Айганат Эфендиевой, в рейтинге субъектов РФ по общему числу переписанного населения Дагестан занимает среднюю позицию.

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