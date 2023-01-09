За четырёхлетний период в Дагестане построили и отремонтировали 35 домов культуры

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в Дагестане построили и отремонтировали 35 домов культуры. По словам министра культуры республики Заремы Бутаевой, реновация домов культуры предполагает реконструкцию объектов, а также их наполнение новыми смыслами и содержанием.

«После модернизации жители сел проводят свой досуг в новых, комфортабельных, светлых пространствах, где больше общаются друг с другом, встречаются с талантливыми людьми, ведут кружковую работу с детками, а также хранят и чтят вековые традиции», — добавила Бутаева.