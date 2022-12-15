За аренду здания гостиницы «Дагестан» взыскано около 15 млн рублей, оно возвращено в казну республики

За текущий год Арбитражным судом республики вынесен 21 положительный судебный акт по взысканиям за арендную плату на общую сумму более 95 млн рублей.

Об этом рассказал вице-премьер — руководитель Минимущества Дагестана Заур Эминов.

К примеру, здание гостиницы «Дагестан» — договор аренды расторгнут, здание возвращено в казну Республики Дагестан, а также взыскано порядка 15 млн руб. за его использование.

ООО «Аминат-С» — вынесено решение о расторжении договора аренды и взыскании порядка 20 млн руб.

ГУП «Усемикентский» — вынесено решение о возврате 14 земельных участков общей площадью 1 522 Га.

В государственную собственность Республики Дагестан возвращен корабль «Али Алиев», а также незаконно выведенные из собственности 1406 га, расположенные в Гумбетовском районе.