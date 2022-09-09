Нацпроекты в РД

За 8 месяцев текущего года в рамках реализации нацпроектов заключен 951 контракт из 1169 запланированных

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Об этом сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Адильхан Ахмедов на Заседании Правительства РД, который проходит в эти минуты под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как отметил Адильхан Ахмедов, из оставшихся 218 контрактов (договоров) 59 контрактов планируется заключить до конца сентября, из них:

▪️43 договора в рамках программы «Земский учитель»;
▪️18 контрактов до конца октября и 141 контракт в остальные месяцы;
▪️140 договоров в рамках программы «Земский доктор/фельдшер» нацпроекта «Здравоохранение»;
▪️1 контракт по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Общая законтрактованная сумма по состоянию на 1 сентября 2022 года составляет 21,3 млрд рублей из предусмотренной суммы 22,7 млрд рублей.

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