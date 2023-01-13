За 2 дня свыше 69 тысяч звонков поступило в МЧС по РД по вопросам аварийных отключений

Такую информацию озвучил премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Дагестан.

«По информации МЧС Дагестана, за двое суток поступило более 69 тысяч звонков по вопросам аварийных отключений из 49 населенных пунктов 12 муниципальных образований.

Как вчера отметил Глава республики Сергей Алимович – «Когда люди пытаются дозвониться в разные инстанции, а дозваниваются только в МЧС – это ненормально», — возмутился Абдулмуслимов.

Отметим, что массовые отключения электроэнергии связаны с резким ухудшением погодных условий. Остроту этому вопросу придало и слабое давление в газовых сетях, что привело к дополнительной нагрузке на электросетевое хозяйство.