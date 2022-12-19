За 11 месяцев 2022 года в Дагестане превышен годовой план по созданию рабочих мест

На текущий момент создано около 20,6 тысяч новых рабочих мест (плановые показатели на год составляли 20163 мест).
При этом:
11440 – это постоянные рабочие места,
3335 – сезонные,
5823 – временные.
Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову доложил первый вице-премьер региона Руслан Алиев.
Он отметил, что снижение напряженности на рынке труда – одно из важных направлений деятельности власти. Совместно с органами местного самоуправления ежегодно проводится системная работа, направленная на стабилизацию ситуации, снижение числа безработных, сохранение и создание дополнительных рабочих мест.