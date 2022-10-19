За 10 месяцев Исторический парк в Махачкале посетили более 130 тысяч человек

Об этом в интервью «Дагестанской правде» рассказал руководитель комплекса Тимур Велиханов.

«В этом году нас посетили уже 130 тысяч человек, в прошлом – 110 тысяч. Для меня важно, чтобы мы повышали эту планку и количество посещений росло с каждым годом. Изменилась и категория посетителей. Лишь половина из них наша традиционно целевая аудитория: учителя, школьники, студенты. Всё больше людей приходит, что называется, «с улицы». И это замечательно, ведь популяризация и сохранение исторической памяти не заключается в том, чтобы обслужить школы», — сказал он.

Пик посещаемости пришелся на летние месяцы, только за август Исторический парк посетили 15 тысяч человек, большинство из них туристы.