За 10 месяцев 2022 года в Дагестане зарегистрировано 32694 новорожденных, в том числе 9 845 первенцев

Минтруда РД продолжает осуществлять выплату на первенца в рамках проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография».

Напомним, что при рождении (усыновлении) первого ребенка в семье родители по месту жительства (пребывания) или фактического проживания могут подать заявку для назначения им ежемесячного пособия на первенца в Управление социальной защиты населения или через МФЦ, а также через Интерактивный портал социальной защиты населения Республики Дагестан https://soc.dagmintrud.ru/.

Проект направлен на повышение роста рождаемости в молодых семьях.

По оперативным данным Минздрава РД, за 10 месяцев текущего года в Дагестане всего зарегистрировано 32694 новорожденных, в том числе 9 845 первенцев.

Установленную государством выплату в рамках проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 ноября 2022 года в Республике Дагестан получают 45 740 семей.

Количество граждан, обращающихся за назначением указанной выплаты, ежемесячно увеличивается. Анализ мероприятий, проводимых в районах и городах республики в целях реализации проекта «Финансовая поддержка семей с детьми», позволяет представить отдельные сведения по муниципалитетам.

В Агульском районе выплату на первенца получает 61 семья. В этом году в районе родились 17 первенцев.

В 2022 году размер ежемесячной выплаты на первенца по проекту Финансовая поддержка семей с детьми национального проекта «Демография» составляет 12 649 рублей.

Минтруд РД рекомендует своим получателям услуг не откладывать подачу документов при рождении детей для назначения детских пособий.