Южный Дагестан реализует несколько аграрных инвестиционных проектов

Батыр Эмеев 10 сентября посетил 4 инвестпроекта, которые реализуются на Юге Дагестана. Сначала делегация во главе с ним побывала в селе Джемикент, где будет создан туристический агропроект: здесь планируется посадка тысяч деревьев и создание туристической инфраструктуры.

Далее Батыр Эмеев побывал на площадке реализации вино-коньячного комплекса «Alvisa Vine», в который инвестировано 2 млрд рублей. Стоит отметить, что уже завершена первая стадия строительства комплекса, где в будущем будет работать порядка 150 человек.

Третьим объектом для визита выступил крупный сельхозпроект «Полоса», где будут выращиваться фрукты и фундук, также здесь будет размещено фруктохранилище с регулируемой газовой средой.

В завершение делегация побывала в «Дербентской винодельческой компании», которая претендует на статус приоритетного проекта Дагестана.