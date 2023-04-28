Южная зональная рабочая группа начала работу над увеличением доходной части бюджета Дагестана

Под руководством вице-премьера — министра по земельным и имущественным отношениям РД Заура Эминова проведено установочное совещание с членами Южной зональной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики.

В рамках обсуждения Заур Эминов поручил участникам совещания обратить особое внимание на организацию надлежащего взаимодействия с предпринимательским сообществом, своевременную уплату имущественных налогов и увеличение неналоговых доходов.

Так, в южную группу вошли 14 муниципальных образований. За каждым муниципальным образованием закреплен член рабочей группы с целью оперативного взаимодействия между муниципальными и региональными властями.