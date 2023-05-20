Юсуп Умавов встретился с лучшими выпускниками Махачкалы

Исполняющий обязанности руководителя города Махачкалы Юсуп Умавов сегодня встретился с лучшими выпускниками города.

Городское мероприятие «Последний звонок» прошло в стенах исторического парка «Россия – моя история».

Об этом рассказал Юсуп Умавов в своём телеграм-канале:

«Сегодня встретился с лучшими выпускниками махачкалинских школ, которых собрал в историческом парке «Россия – моя история».

Решил отметить лучших воспитанников городских школ, победителей и призёров олимпиад и конкурсов, детей участников специальной военной операции.

Позади долгие годы школьной жизни, впереди – экзамены, выбор профессии, получение среднеспециального и высшего образования.

В Махачкале созданы и продолжают создаваться все условия для всестороннего развития и обучения наших детей.

В этом году мы проводим капитальный ремонт в 14 школах города.

Ещё раз акцентировал внимание руководителей образовательных организаций на необходимость тщательного контроля за проводимыми работами, чтобы новый учебный год наши дети могли встретить в обновлённых школах.

Со своей стороны возьму на личный контроль обеспечение высокого качества проводимых ремонтных работ в этих школах.

У наших детей должно быть всё самое лучшее, мы столица, на нас смотрят и равняются все муниципалитеты республики.

Мы должны приложить все усилия для создания достойных условий для наших детей во имя будущего нашего города, республики, страны!».

Отметим, что почётными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя Махачкалинского городского Собрания депутатов Хиби Алиев, заместитель министра образования РД Гаджимурад Магомедов, представители отдела просвещения Муфтията республики и др.