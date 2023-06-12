Юсуп Умавов вручил паспорта юным махачкалинцам

Глава города Махачкалы Юсуп Умавов вручил паспорта юным горожанам. Об этом он сообщил на своей странице в телеграм.

«Сегодня, в важный для всей страны день – День России, вручил паспорта юным махачкалинцам – гражданам нашей великой страны!

Что особенно приятно, юноши и девушки, получившие сегодня паспорта, – победители Всероссийской акции Российского движения детей и молодёжи «Мы – граждане России».

Они понимают, что получение паспорта – это не просто формальность, а принятие на себя гражданских обязанностей.

Наш паспорт – это наша причастность к великой истории России, к её культуре и традициям.

Это наш долг перед старшими поколениями, которые строили и защищали нашу Родину.

Ещё раз поздравляю всех с важнейшим праздником – Днём России!», — написал Умавов.