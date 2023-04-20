Послание Главы Республики Дагестан прокомментировал председатель Комитета парламента по промышленности, жилищно- коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов.

«Глава Дагестана в Послании поднял самые актуальные вопросы, которые затрагивают все слои населения и экономики в целом. Были даны конкретные поручения Правительству, чтобы те вопросы, которые мешают развития туризма и в инвестиционном плане – были сняты.

Глава большое внимание уделил и жилищному строительству, чтобы было качество жилья, используемых материалов и цена жилья была доступная.

Отдельное внимание было уделено вопросам водоснабжения. Сегодня для нас актуальными являются проблемы, связанные с водой. Были обозначены конкретные вопросы, касающиеся обеспечения наших городов качественной водой, в том числе Махачкалы, Каспийска и Избербаша.

За последние несколько лет город Дагестанские Огни не получает паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. В своем выступлении Глава республики отметил, что данная проблема будет решена с привлечением федеральных средств: закуплены котлы, улучшены сети, чтобы город смог получить паспорт готовности к осенне-зимнему периоду – это один из важных вопросов.

В целом Глава республики обратил внимание на те вопросы, которые касаются жизни людей», — сказал Юсуп Умавов.