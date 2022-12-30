Юрий Левицкий принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» посетил многодетную семью Ахмедовых в Махачкале.

Юрий Левицкий исполнил мечту 13-летней Нурайнат Ахмедовой, которая по состоянию здоровья находится на домашнем обучении, и вручил ей планшет, а младшему брату и сестре новогодние подарки.

Юрий Левицкий поздравил семью Ахмедовых с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.